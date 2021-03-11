РИАМО - 11 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам разработать новые предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки для граждан России, сообщает Nation News.

При этом предложения должны проработать до 15 апреля.

«Ранее в Центробанке выступили за продление льготной ипотеки в 24 российских регионах», - говорится в сообщении.

Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, льготную ставку нужно оставить только для 24 российских субъектов.

В июле должна завершиться программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках. Изначально программу ввели весной прошлого года – в разгар пандемии. Затем продлили до июля 2021 года.

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