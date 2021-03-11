РИАМО - 11 мар. Доллар немного просел на открытии торговой сессии Московской биржи в четверг, передает Федеральное агентство новостей.

«Сделки в начале торговой сессии прошли в диапазоне 73,55–73,61 рубля за доллар, и по итогам первой минуты курс составил 73,5875 рубля (минус 1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия)», - говорится в сообщении.

Евро подрос на 9 копеек — до 87,84 рубля. В целом доллар опустился на 45,18 копейки ниже уровня действующего официального курса Центробанка, а европейская валюта оказалась на 11,87 копейки ниже.

В то же время стоимость нефти марки Brent выросла на 0,7% — до 68,4 доллара за баррель.