РИАМО - 11 мар. Днем в четверг температура в столице и Подмосковье будет соответствовать норме января и будет на восемь-девять градусов ниже той, что должна быть в марте, осадков в четверг не ожидается. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В мегаполисе днем потеплеет до минус 6 - минус 8 градусов, ну и в Подмосковье 5-10 мороза, что соответствует климату января и на 8-9 градусов ниже положенной нормы марта, при этом атмосферное давление немного понизится и составит 755 мм ртутного столба», – сказал Тишковец в ролике, опубликованном в Instagram.

Он добавил, что скорость ветра составит не более 1-6 м/с, ожидается небольшая облачность, осадки исключены.

Утром температура в столице достигла минус 19,5 градусов, а в Подмосковье, на полюсе холода в Черустях, – 30,9 градуса мороза.

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