РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 мар. Пожар в садовом доме в Королеве мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу.

Пожар произошел 10 марта около 21:00 на улице Ленинской в дачном доме площадью около 20 квадратных метров. В результате инцидента погибли два человека.

«Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», - сказала собеседница агентства.

Пожарные предупреждают о соблюдении безопасности при эксплуатации электроприборов. При обнаружении возгорания нужно сразу вызвать пожарных по телефону 112, оповестить соседей и предпринять попытки потушить возгорание, если это не угрожает жизни и здоровью. Если пожар потушить не удается, необходимо немедленно покинуть помещение, закрыв за собой дверь.