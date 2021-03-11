РИАМО - 11 мар. Центр занятости «Моя карьера» подготовил 100 мероприятий и выездных встреч для студентов, принять участие смогут около 1,5 тысячи человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для помощи в адаптации студентов на современном рынке труда специалисты центра занятости «Моя карьера» по программе поддержки молодежи проведут в этом году 100 выездных встреч и мероприятий со студентами и выпускниками столичных вузов и колледжей», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Во время мероприятий студентов познакомят с рынком труда, расскажут об актуальных вакансиях, молодежных программах и специальных услугах центра. Принять участие в выездных мероприятиях смогут 1,5 тысячи человек.

Кроме того, для студентов запускают программу «Код карьеры». Ее участников за две недели научат проходить собеседования, а также оценивать себя и свои возможности при поиске работы.​