РИАМО - 11 мар. За минувшие сутки в столице вылечили от коронавируса 1 578 пациентов, общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 916 204, сообщает московский оперштаб.

«В Москве выявлен 1 281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 676 человек», - говорится в сообщении.

Также за сутки в столице скончались 54 пациента с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в мегаполисе скончался 15 601 человек.

В городе продолжается вакцинация от Covid-19. Сделать прививку от коронавируса можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

11 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 1 578 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 15 601 человек.

- Более 10 тыс Covid‑пациентов получили иммунную плазму крови в Москве. Стать донором плазмы и помочь пациентам с коронавирусной инфекцией могут люди от 18 до 55 лет, которые уже перенесли Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 9 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 358 больных. В Москве - 1281.