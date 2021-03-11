РИАМО - 11 мар. Врач-психиатр, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова в беседе с РИАМО усомнилась в образовательном эффекте от демонстрации человеческих трупов на выставке и посчитала, что такое зрелище привлечет лишь любителей шок-контента.

Анатомическая выставка «Мир тела» (Body Worlds) открывается 12 марта в павильоне №21 на ВДНХ. Авторы проекта, доктора Гюнтер фон Хагенс и Анжелина Уолли, ставят своей целью просвещение широкой общественности об устройстве человеческого тела. Для этого доктора изготовили десятки экспонатов из частей человеческих тел.

«Если у человека есть желание щекотать себе нервы, разглядывая куски расчлененных мертвых тел, то посещение подобных выставок, возможно, неплохой способ удовлетворить подобные влечения. Совершенно не нужно водить туда детей - строение тела гораздо удобнее изучать современными, приемлемыми способами», - сказала Панова.

При этом психиатр считает, что запрещать подобные развлечения не нужно, равно как стриптиз или фильмы для взрослых.

«Кто хочет, тот найдет. Однако и популяризировать подобные мероприятия я бы не стала. Молодые люди могут пойти за компанию с друзьями, чтобы не обидеть их, и увиденное может послужить триггером развития тревожного расстройства, фобий у эмоционально ранимого человека», - добавила Панова.

Также врач рассказала, что сегодня даже в медицинских вузах отказываются от использования трупного материала, заменяя искусственными учебными пособиями.

«Это как с натуральными шубами - когда-то у людей в холодных регионах не было выбора, кроме натурального меха и кожи, чтобы защититься от морозов. Сейчас огромное разнообразие искусственных шуб и пуховиков, намного более практичных. Поэтому интересующимся анатомией имеет смысл приобрести специальные атласы, их множество в свободной продаже», - заключила специалист.