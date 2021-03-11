РИАМО - 11 мар. Врач-психиатр, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова в беседе с РИАМО усомнилась в образовательном эффекте от демонстрации человеческих трупов на выставке и посчитала, что такое зрелище привлечет лишь любителей шок-контента.
Анатомическая выставка «Мир тела» (Body Worlds) открывается 12 марта в павильоне №21 на ВДНХ. Авторы проекта, доктора Гюнтер фон Хагенс и Анжелина Уолли, ставят своей целью просвещение широкой общественности об устройстве человеческого тела. Для этого доктора изготовили десятки экспонатов из частей человеческих тел.
При этом психиатр считает, что запрещать подобные развлечения не нужно, равно как стриптиз или фильмы для взрослых.
«Кто хочет, тот найдет. Однако и популяризировать подобные мероприятия я бы не стала. Молодые люди могут пойти за компанию с друзьями, чтобы не обидеть их, и увиденное может послужить триггером развития тревожного расстройства, фобий у эмоционально ранимого человека», - добавила Панова.
Также врач рассказала, что сегодня даже в медицинских вузах отказываются от использования трупного материала, заменяя искусственными учебными пособиями.
«Это как с натуральными шубами - когда-то у людей в холодных регионах не было выбора, кроме натурального меха и кожи, чтобы защититься от морозов. Сейчас огромное разнообразие искусственных шуб и пуховиков, намного более практичных. Поэтому интересующимся анатомией имеет смысл приобрести специальные атласы, их множество в свободной продаже», - заключила специалист.
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