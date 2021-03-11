РИАМО - 11 мар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, которые обвиняются в его убийств, передает ТАСС.

Защита девушек ожидает, что их намерены признать потерпевшими.

«Нас еще официально не уведомляли об этом, но на следующей неделе должны вызвать к следователю и признать девушек потерпевшими», - сказал адвокат Алексей Паршин.

В июле 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. Его дочери заявили, что находились в безвыходном положении, потому что отец морально и физически над ними издевался. Сестер обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Ранее Басманный районный суд признал незаконным вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. На проведении дальнейшего расследования настаивали сестры умершего с целью его реабилитации.