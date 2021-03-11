РИАМО - 11 мар. Порядка 15 мероприятий пройдут в Центральном городском парке и на пешеходной улице Победы подмосковного Реутова в Прощеное воскресенье, 14 марта, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В последний день масленичных гуляний, 14 марта, в Центральном парке и на пешеходной улице Победы у нас будут организованы арт-маркеты изделий ручной работы, мастер-классы, выступления городских творческих коллективов, анимационные программы, конкурсы и многое другое. Кроме того, всех пришедших на гуляния гостей будут угощать блинами», - сказала начальник отдела культуры и молодежной политики Анастасия Николаенко.

Также реутовчан приглашают принять участие в традиционном конкурсе кукол-маслениц. Его участниками могут стать как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы.

Творческие работы будут представлены на пешеходной улице Победы, а каждый участник получит памятный диплом. Авторам работ, ставших победителями в различных номинациях, вручат призы на главной сцене улицы.

Николаенко добавила, что праздничная программа завершится в 15:55 сожжением чучел Масленицы сразу в двух точках города: на улице Победы и в Центральном городском парке.

Подробнее с афишей мероприятий можно ознакомиться по ссылке. Количество мест на мероприятиях в помещениях будет ограничено по требованиям Роспотребнадзора.