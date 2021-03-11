РИАМО - 11 мар. За последние сутки в Москве выявили 1281 случай заражения коронавирусом, за все время пандемии в городе выявили 995 279 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

С 8 марта в столице отменили обязательную самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет, их социальные карты разблокировали. Тем не менее, в мегаполисе продолжает действовать масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты необходимо во всех общественных местах.

В городе продолжается вакцинация от Covid-19. Сделать прививку от коронавируса можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.

За последние сутки в 85 регионах РФ было выявлено 9 270 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 360 823 случая коронавируса. За весь период пандемии зафиксировано 90 734 летальных исхода, выздоровели 3 959 533 человека.

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Текстовая трансляция

11 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 1 578 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 15 601 человек.

- Более 10 тыс Covid‑пациентов получили иммунную плазму крови в Москве. Стать донором плазмы и помочь пациентам с коронавирусной инфекцией могут люди от 18 до 55 лет, которые уже перенесли Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 9 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 358 больных. В Москве - 1281.