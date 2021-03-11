РИАМО - 11 мар. Московский инновационный кластер расширил функционал сервиса «Биржа патентов», теперь у пользователей есть возможность найти организацию для регистрации прав на интеллектуальную собственность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Новые сервисы появились благодаря сотрудничеству правительства Москвы и Роспатента.
У пользователей сервиса появилась возможность найти организацию для регистрации прав на интеллектуальную собственность, подбирая по таким критериям как стоимость, профессиональный опыт, квалификация и специализация сотрудников.
Кроме того, у сервиса появилась база знаний, в которой можно найти ответы на самые актуальные вопросы в сфере интеллектуальной собственности.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии