РИАМО - 11 мар. Московский инновационный кластер расширил функционал сервиса «Биржа патентов», теперь у пользователей есть возможность найти организацию для регистрации прав на интеллектуальную собственность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новые сервисы появились благодаря сотрудничеству правительства Москвы и Роспатента.

«Начиная совместную работу, мы стремились к тому, чтобы высокотехнологичным проектам в столице стало легче использовать права на интеллектуальную собственность. Например, найти организацию для регистрации прав, патентного поверенного, совершить сделку с правами на изобретение. При этом ключевым аспектом является доступ в онлайн-режиме», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

У пользователей сервиса появилась возможность найти организацию для регистрации прав на интеллектуальную собственность, подбирая по таким критериям как стоимость, профессиональный опыт, квалификация и специализация сотрудников.

Кроме того, у сервиса появилась база знаний, в которой можно найти ответы на самые актуальные вопросы в сфере интеллектуальной собственности.​