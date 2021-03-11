РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 мар. В Котельниках всего за два месяца с начала года были зарегистрированы 87 субъектов бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Высокую предпринимательскую активность можно объяснить тем, что в Котельниках равная конкуренция в малом бизнесе, а также существуют удобные сервисы - ведь теперь зарегистрироваться в качестве предпринимателя можно не выходя из дома или из офиса.

«Всего за январь и февраль были зарегистрированы 76 индивидуальных предпринимателей и 11 юридических лиц. В сфере продаж начинающими предпринимателями было отдано предпочтение интернет-торговле, а в сфере услуг - строительным и ремонтным работам», - говорится в сообщении.