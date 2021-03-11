РИАМО - 11 мар. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что программу льготной ипотеки можно продлить только в 24 субъектах РФ, в которых еще не восстановился спрос на недвижимость, пишет в четверг газета «Известия».

Согласно мнению главы Центробанка, отказ от льготной ипотеки необходим в большинстве регионов страны из-за возросших цен, которые отразились на доступности жилья.

«Считаю важным повторить, что льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута», – сказала Набиуллина.

Она добавила, что на текущий момент имеются негативные эффекты, среди которых рост цен, сказывающийся на доступности жилья.

Без негативных эффектов программу можно продлить только в 24 регионах России, в которые вошли Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская область, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области. Здесь не был отмечен существенный рост цен.

К концу 2020 года, по словам Набиуллиной, на первичном рынке, где функционирует программа льготного кредитования, доля ипотеки с низким первоначальным взносом увеличилась до 42%.

Программа льготной ипотеки под 6,5% должна завершиться в июле текущего года. Программа была введена в разгар пандемии - весной прошлого года.

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