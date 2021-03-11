РИАМО - 11 мар. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что программу льготной ипотеки можно продлить только в 24 субъектах РФ, в которых еще не восстановился спрос на недвижимость, пишет в четверг газета «Известия».
Согласно мнению главы Центробанка, отказ от льготной ипотеки необходим в большинстве регионов страны из-за возросших цен, которые отразились на доступности жилья.
Она добавила, что на текущий момент имеются негативные эффекты, среди которых рост цен, сказывающийся на доступности жилья.
Без негативных эффектов программу можно продлить только в 24 регионах России, в которые вошли Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская область, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области. Здесь не был отмечен существенный рост цен.
К концу 2020 года, по словам Набиуллиной, на первичном рынке, где функционирует программа льготного кредитования, доля ипотеки с низким первоначальным взносом увеличилась до 42%.
Программа льготной ипотеки под 6,5% должна завершиться в июле текущего года. Программа была введена в разгар пандемии - весной прошлого года.
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