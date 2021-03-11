РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. Трехлетний мальчик выпал из окна одного из домов в Дзержинском, он госпитализирован в больницу, по данному факту люберецкими следователями организовано проведение доследственной проверки, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

10 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городскую больницу с травмами, характерными для падения с высоты, доставлен 3-летний мальчик, обнаруженный под окнами многоквартирного жилого дома.

«По предварительным данным следствия, мальчик находился под присмотром мамы, которая ненадолго покинула квартиру и спустилась выбросить мусор. Оставшись один в комнате, ребенок самостоятельно забрался на подоконник и открыл окно, после чего по неосторожности выпал на улицу с высоты 5 этажа. Малолетний был госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и переломом правой руки», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ГСУ СК России по Московской области в очередной раз обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности.