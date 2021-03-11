РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. В подмосковных Люберцах в четверг в режиме онлайн проведут литературно-музыкальную гостиную «Масленичные посиделки», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«В четверг, 11 марта, КДЦ «Союз» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 13:00 стартует литературно-музыкальная гостиная «Масленичные посиделки», - говорится в сообщении.
В 15:00 начнется культурно-познавательная программа «Разгуляй», посвященная масленичной неделе.
Мероприятия пройдут по ссылке.
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