РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. В подмосковных Люберцах в четверг в режиме онлайн проведут литературно-музыкальную гостиную «Масленичные посиделки», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В четверг, 11 марта, КДЦ «Союз» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 13:00 стартует литературно-музыкальная гостиная «Масленичные посиделки», - говорится в сообщении.

В 15:00 начнется культурно-познавательная программа «Разгуляй», посвященная масленичной неделе.

Мероприятия пройдут по ссылке.