РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец в четверг пройдет выставка изделий с хохломской росписью, ее проведут также и в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В четверг, 11 марта, культурный центр «Октябрьский» приглашает на выставку изделий с изображением хохломской росписи. Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Культурный центр находится по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №5А.

Присоединиться к мероприятию можно также в Instagram.

Хохлома – старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода. Является одним из наиболее известных видов русской народной живописи.