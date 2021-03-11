РИАМО - 11 мар. С начала 2021 года автомобили ветеринарной помощи совершили более 500 выездов к владельцам животных, чаще всего ветеринаров вызывают для вакцинации животных и терапевтической помощи, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета ветеринарии города Москвы.

«С начала 2021 года ветеринарными специалистами осуществлено более 500 выездов к владельцам животных (кошки и собаки) на автомобилях неотложной ветеринарной помощи, что на 30% больше прошлогодних показателей за аналогичный период», - сказали в пресс-службе.

У москвичей наиболее востребованы услуги по вакцинации, терапевтической помощи, отбора проб для проведения лабораторных исследований.

С начала года в Москве кастрировали и стерилизовали более 1,2 тысячи кошек и собак.

Все автомобили ветеринарной помощи оснащены современным специализированным оборудованием, позволяющим проводить диагностические и лабораторные исследования на месте выезда.

Выездная служба ветеринарии работает круглосуточно. Вызвать специалиста можно по телефону 8(495)612-04-25.

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