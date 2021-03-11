РИАМО - 11 мар. В районе Филевский Парк в Москве обустроили новую бесплатную парковку на 80 машин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, новая парковка в районе Филевский Парк появилась благодаря этой работе. Ранее там была демонтирована самовольная стоянка, на которой незаконно взималась плата с автовладельцев.
Новая парковка находится на улице Василисы Кожиной. После обращения Госинспекции по недвижимости было принято решение о демонтаже незаконного объекта на участке. Сейчас земельный участок освобожден и передан в бесплатное пользование гражданам.
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