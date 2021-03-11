РИАМО - 11 мар. Twitter выражает озабоченность попытками ограничить общественный онлайн-диалог на фоне попыток замедлить работу платформы, которые предпринимает Роскомнадзор, сообщает Газета.ru.
В компании отметили, что выступают в защиту открытого Интернета по всему миру. Так, Twitter указал на свою обеспокоенность попытками блокировки и ограничения общественного диалога.
Согласно заявлению компании, она придерживается политики абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей. Кроме того, правилами социальной сети запрещается публикация призывов к суициду. По словам представителей соцсети, сервис не позволяют использовать для незаконных действий, в том числе для покупки или продаже наркотических веществ.
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