РИАМО - 11 мар. Twitter выражает озабоченность попытками ограничить общественный онлайн-диалог на фоне попыток замедлить работу платформы, которые предпринимает Роскомнадзор, сообщает Газета.ru.

В компании отметили, что выступают в защиту открытого Интернета по всему миру. Так, Twitter указал на свою обеспокоенность попытками блокировки и ограничения общественного диалога.

«Роскомнадзор с 10 марта принял решение по первичному замедлению скорости работы соцсети Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства 3 168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2 569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)», – говорится в сообщении.

Согласно заявлению компании, она придерживается политики абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей. Кроме того, правилами социальной сети запрещается публикация призывов к суициду. По словам представителей соцсети, сервис не позволяют использовать для незаконных действий, в том числе для покупки или продаже наркотических веществ.