РИАМО - 11 мар. В пятницу, 12 марта, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция на тему: «Итоги социального раунда «Стоп - гаджет!», направленного на предупреждение использования мобильных устройств за рулем».

Также будет анонсирован социальный раунд «Маленький пассажир - большая ответственность!», созданный для популяризации использования детских автокресел при перевозке детей в автотранспортных средствах.

На вопросы журналистов ответит заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Владимир Александрович Севостьянов.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», м. «Хорошево»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. С собой просьба иметь маску.