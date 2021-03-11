РИАМО - 11 мар. Образовательный кластер для практических занятий и парк появятся в административно-деловом центре столичной Коммунарки, который строят в семи километрах от МКАД между Калужским шоссе и поселком, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Предполагается, что парк может стать еще одним центром притяжения жителей новой Москвы.

«Рядом с парковой зоной будет создан образовательный кластер, в котором разместятся учебные корпуса различных направлений. Ядром территории станет общественный и культурный центр в окружении учебных корпусов», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, на территории образовательно кластера построят кампус одного из ведущих вузов Москвы с физкультурно-оздоровительным центром, также возведут общежития, здания административно-делового назначения и жилые корпуса для преподавателей.

Образовательный кластер спроектирован с учетом того, что 70% занятий будут практическими. Учебные корпуса будут поделены на зоны по специальностям и назначению помещений. Спортивные объекты займут около 17% территории кластера, а жилая застройка — 38%.