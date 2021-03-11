РИАМО - 11 мар. В «Московском транспорте» столицы заработал единый центр подбора персонала, соискатели могут пройти собеседование на все позиции и выбрать ту, которая находится максимально близко к дому, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

При желании устроиться в Московский метрополитен соискателю предложат такие же позиции и в наземном транспорте.

«Каждый месяц мы получаем около 7 тысяч звонков от соискателей, и для вашего удобства объединили контактные центры», – сообщает пресс-служба.

В центре работает единый номер телефона для звонков: 8(495)622-22-22.