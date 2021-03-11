РИАМО - 11 мар. Утром в четверг в Москве зафиксировали минус 19,5 градусов, на подмосковном «полюсе холода» в Черустях подморозило до минус 30,9 градуса. Об этом сообщил в Instagram главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На улице стоит ясная морозная погода. Одевайтесь теплее», – сказал Тишковец.

По словам синоптика, в течение дня характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится, ожидается небольшая облачность, осадки исключены.

Тишковец уточнил РИАМО, что минувшая ночь не стала самой холодной в Москве с начала календарной весны. На данный момент самой морозной является ночь с 9 на 10 марта, когда в столице зафиксировали минус 20,7 градуса.

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