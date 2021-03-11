РИАМО - 11 мар. Правоохранители задержали в Можайске 27-летнего гражданина одной из республик Средней Азии, которого подозревает в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что подозреваемый работал таксистом и одновременно занимался распространением наркотиков путем закладок.

«Он был задержан при очередной попытке реализации запрещенных веществ возле одного из домов на улице Академика Павлова в Можайске. На месте происшествия был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным светлым веществом. В результате химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством – героином», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.