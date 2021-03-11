РИАМО - 11 мар. Старший сержант полиции получил травмы от скрывающегося мужчины на машине на Ленинском проспекте в Москве, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Сообщение о хулиганстве на улице Миклухо-Маклая поступило в полицию в ночь на 9 марта. На место происшествия прибыли полицейские.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими были обнаружены неизвестные, которые при виде сотрудников стали скрываться. При этом один из нарушителей, управляя легковым автомобилем Hyundai, начал движение, когда один из полицейских потребовал остановиться и удерживал ручку автомашины», - говорится в сообщении.

Старший сержант полиции с травмами обратился в медучреждение. Самого подозреваемого задержали.