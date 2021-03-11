РИАМО - 11 мар. Масленичный поезд отправится в рейс 14 марта в 10:30 с Белорусского вокзала столицы, пассажиры проедут до станции Захарово, где пройдет самая крупная и зрелищная масленица Подмосковья, сообщает пресс-служба АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

На один день фирменный экспресс 6401 Москва (Белорусский вокзал) – Звенигород превратится в Масленичный поезд. Пассажиров будут развлекать специальной масленичной программой. Выступят музыканты и артисты, а пассажиров угостят блинами.

«На поляне музея-заповедника А.С. Пушкина в Захарове, где состоится торжество, почетным гостем концертной программы станет народная артистка Надежда Бабкина и ее ансамбль», – говорится в сообщении.

На поездах ЦППК можно доехать и до других мест в Подмосковье, где будут проходить масленичные гуляния.

Так, с 11 по 14 марта в Звенигороде пройдут гастрономический и фольклорный фестивали. Доехать можно менее чем за полтора часа на электропоезде с Белорусского вокзала до станции Звенигород.

13 марта в парке «Раздолье» состоится Детская масленица с ярмаркой народных промыслов, катанием на хаски, лошадях, мастер-классами, театральной постановкой и интерактивными программами. Добраться можно всего за полчаса на электропоезде с Белорусского вокзала до станции Раздоры.

Также широкие масленичные гуляния пройдут в подмосковных городах и 14 марта.

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