РИАМО - 11 мар. Пожар произошел в садовом доме в Королеве на улице Ленинской, в результате инцидента погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дачи по всей площади – 16 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 21:23 специалисты локализовали пожар на площади 18 квадратных метров. В 21:30 была произведена ликвидация открытого горения. В 22:40 спасатели ликвидировали последствия пожара.

В результате инцидента погибло два человека. ​