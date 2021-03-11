РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мар. Сотрудники 201-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли выбраться из лесного массива национального парка «Лосиный остров» в Балашихе двум потерявшимся мужчинам, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Двое мужчин обратились в Единую службу экстренной помощи «Система-112», сообщив, что заблудились во время прогулки по лесу «Лосиного острова» в районе квартала Хомутово микрорайона Абрамцево.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли в район предполагаемого нахождения мужчин 1987 и 1990 годов рождения и приступили к поиску. В связи с тем, что на снегу было большое количество следов, спасатели связались с заблудившимися по телефону и уточнили рисунок подошв их обуви, чтобы точнее определить направление движения», – сказал старший смены спасателей Игорь Козлов.

Он добавил, что, ориентируясь на отпечатки следов молодых людей и подавая звуковые сигналы, работники дежурной смены в течение двух часов прочесывали лесной массив.

«Пройдя около четырех километров, спасатели почувствовали запах дыма и вышли к потерявшимся мужчинам, которые грелись у костра. Работники противопожарно-спасательной службы помоги молодым людям выйти из леса и передали врачам бригады скорой медицинской помощи. От госпитализации мужчины отказались», – заключил Козлов.