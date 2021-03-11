РИАМО - 11 мар. В конце этой недели в Москве и Подмосковье ожидается потепление, в воскресенье воздух может прогреться до плюс 3 градусов, прогнозируются осадки в виде мороси и мелкого дождя, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В пятницу ожидается небольшой снежок. Максимальная температура будет к вечеру - от минус 5 до минус 7 градусов в Москве и минус 5-10 градусов по области. В субботу будет облачно, временами снег. Дневная температура около 0 градусов, но будет ветрено - 12-14 метров в секунду», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в воскресенье в регионе сохранится облачная погода. Днем местами пройдут осадки в виде мороси и мелкого дождя. Воздух днем прогреется до плюс 1-3 градусов в Москве, в Подмосковье ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.

В четверг температура воздуха в столичном регионе будет колебаться от минус 10 до минус 15 градусов. Ветер будет дуть слабый переменного направления.

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