РИАМО - 11 мар. В Москве более 10 тысяч коронавирусных пациентов со средней и тяжелой формой заболевания получили иммунную плазму крови с апреля 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С апреля прошлого года мы успешно применяем метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией. Решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител», — сказал главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения города Москвы Андрей Буланов.

Стать донором плазмы и помочь пациентам с коронавирусной инфекцией могут люди от 18 до 55 лет, которые уже перенесли Covid-19. При этом их вес должен составить более 50 килограммов.

Сдать плазму можно после пяти недель с момента появления первых симптомов инфекции. Противопоказанием для донорства является наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.

Донорам полагается выплата в размере 5 тысяч рублей, а также компенсация на питание в размере 1212 рублей. При безвозмездной сдаче плазмы ее количество может быть учтено для получения статуса «Почетный донор Москвы» или «Почетный донор России».

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