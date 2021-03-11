РИАМО - 11 мар. Столичные библиотеки подготовили программу праздничных мероприятий в честь Масленицы, до конца недели гостей ждут бесплатные мастер-классы, концерты, лекции, игры и конкурсы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гостям расскажут о древних масленичных традициях, научат готовить блины по оригинальным рецептам, а также предложат присоединиться к веселым играм и спеть русские народные песни», - говорится в сообщении.

В четверг в библиотеке №248 на улице Маршала Катукова пройдет праздничная программа «Люди! Нынче «Разгуляй!». Гостям расскажут об истории и традициях праздника и поделятся необычными рецептами приготовления блинов из разных стран. Кроме этого, взрослых и детей ждут интеллектуальные игры на знание русских пословиц и поговорок.

В библиотеке №184 на улице Академика Варги 12 марта состоится праздничная программа под названием «Масленица у ворот ― заходи в наш хоровод». Гостей ждут выступления фольклорных ансамблей, угощение горячими блинами с чаем и мастер-класс по созданию масленичной куколки. Кроме того, всех желающих познакомят с отрывками из произведений русских писателей, в которых описываются славянские обычаи и обряды.

В библиотеке №185 на Нагорном бульваре 13 марта пройдет концерт фольклорного коллектива «Калинушка». Гости смогут послушать народные песни под балалайку, услышать рассказы о значениях и традициях каждого дня Масленицы, а также соорудить чучело.

В последний день Масленицы, 14 марта, центр культуры и творчества «Нега» организует праздник «Широкая Масленица», который пройдет в парке «Дубки». Гостей ждут показательные бои на мечах и топорах, хороводы, песни, конкурсы и веселые игры на свежем воздухе.

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