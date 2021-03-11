РИАМО - 11 мар. В библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») появились две новые виртуальные лаборатории по предмету «Технология», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Один из самых популярных и востребованных видов контента в «МЭШ» — виртуальные лаборатории. Это по-настоящему качественный и современный инструмент для развития навыков школьников как в школе, так и дома», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В новой лаборатории «Моделирование роботов» у школьников появилась возможность сконструировать и запрограммировать роботов, а также создать испытательный полигон для их тестирования. Более того, учащимся доступны два режима работы: автономный и дистанционное управление с помощью пульта, которое позволит организовать соревнования по робототехнике.

Еще одна новая лаборатория в «МЭШ» - «Построение логических схем». В ней учащиеся смогут создать базовые элементы микропроцессоров. Благодаря этому школьники познакомятся с дискретной математикой, алгеброй, логикой и схемотехникой.

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