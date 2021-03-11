РИАМО - 11 мар. Злоупотребление жирной пищей в масленичную неделю грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом, также переедание блинов может негативно отразиться на фигуре, сообщили РИАМО эксперты по питанию.

Терапевт, диетолог Мария Черняева подчеркнула, что при употреблении жирной пищи важна умеренность.

«Принимайте эту неделю как обычную, соблюдайте свой привычный разнообразный рацион, а блины могут быть приятным дополнением. Желательно есть блины в первой половине дня, также в этот день рекомендуется увеличить физическую активность», - отметила Черняева.

Она предупредила, что неделя излишнего употребления жирной пищи может испортить не только фигуру, но и здоровье, например, спровоцировать развитие различных заболеваний ЖКТ - гастрита, холецистита, панкреатита.

Диетолог также дала советы, как снизить калорийность блинов. Здесь стоит обратить внимание на сорта муки и сахарозаменители.

«Вместо обычного сахара лучше использовать сахарозаменитель или приготовить блюдо совсем без сахара, если планируете есть блины со сладкой начинкой. Также можно использовать цельнозерновую, гречневую или миндальную муку вместо привычной пшеничной. При выпекании молоко или кефир можно заменить кипятком или взять молоко меньшей жирности», - подсказала Черняева.

Опасный глютен

Врач-диетолог Ирина Ерофеевская обратила внимание на большое количество глютена, содержащегося в пшеничной муке. Глютен провоцирует воспалительные процессы в организме и может стать причиной аллергии.

Медик добавила, что сахар и жиры могут повлиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому готовить блины лучше на специальной сковородке с минимальным количеством масла.

«Масленица - один из тех периодов, когда человек может поддаться искушению и есть блины в большом количестве. К этому празднику стоит подойти осознанно и сделать его не только вкусным, но и полезным. Ведь для того, чтобы прийти в форму после нарушения режима питания, понадобится месяц. Месяц, чтобы убрать последствия одной недели», - сказала Ерофеевская.

Диетолог, кинезиолог Артем Леонов отметил, что в вопросах правильного питания крайне важны индивидуальные особенности организма.

«Если человек занимается своим здоровьем и у него определен план питания, то Масленица не повлияет на организм сильно. Общие рекомендации сложно дать, ведь каждый человек индивидуален. У всех разный жировой, белковый и углеводный обмен», - сказал Леонов.

Вместе с тем эксперт отметил, что для сохранения здоровья и хорошей физической формы необходимо ограничить потребление сахара, молочных продуктов и кофе. Оздоровить организм также позволит отказ от курения и злоупотребления алкоголем.