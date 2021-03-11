РИАМО - 11 мар. Вечером в четверг в столице прогнозируются 8-балльные пробки, утром крупная пробка образовалась на Волгоградском проспекте, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На текущий момент проблемы с движением в центр наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Волгоградском и Рязанском проспектах.

«Нормально едут: Ленинский проспект, Алтуфьевское шоссе, Кутузовский проспект», – говорится в сообщении.

В настоящее время наиболее проблемной магистралью является Волгоградский проспект. Перед Текстильщиками наблюдается традиционная пробка. Скорость движения в ней ниже, чем обычно, из-за небольшой аварии, произошедшей в средней полосе на съезде с путепровода «Текстильщики».

Затор, который связан с ДТП, растет и на внутренней стороне ТТК перед поворотом на Нижнюю Масловку. Практически сразу после выезда из Бегового тоннеля в средней полосе столкнулись такси и «Газель».

Загруженность дорог Москвы составляет 3 балла из 10 возможных. Общая длина заторов в городе на данный момент - 91 километр.