РИАМО - 11 мар. Отборочные соревнования по робототехнике First Lego League пройдут 13 и 14 марта, в этом году они впервые проводятся и для столицы, и для Подмосковья, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Мероприятие пройдет в Москве в инновационно-образовательном комплексе «Техноград». Раньше отборочные соревнования проводили отдельно для жителей столицы и Московской области.

«Масштаб региональных чемпионатов растет. В прошлом году в московских соревнованиях участвовали три команды. А на этот отборочный этап, который мы проводим вместе с Московской областью, зарегистрировались 45 коллективов. Тема предстоящего турнира — спорт и здоровый образ жизни», - сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата Мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что робот каждой команды должен будет преодолеть беговую дорожку, поднять штангу, попасть мячом в сетку баскетбольного кольца, а также совершить другие сложные движения.

В отборочных мероприятиях примут участие дети от шести до 16 лет. Все они – ученики общеобразовательных школ, центров творчества, детских технопарков.

Предполагается, что мероприятие пройдет в три этапа. 12 марта будет проходить регистрация команд, а 13 марта — открытие и начало соревнований. 14 марта соревнования продолжатся.

Финал всероссийского чемпионата пройдет в апреле этого года в Нижнем Новгороде.