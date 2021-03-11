РИАМО - 11 мар. В Подмосковье перед судом предстанет телефонный мошенник, который обманул двух пенсионеров из городского округа Клин, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Клин в городе Самаре. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На текущий момент расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в Клинский городской суд.

Во время предварительного следствия удалось установить, что в декабре 2020 года ранее судимый житель Самары, набирая номера случайным образом, дозвонился до 84-летней женщины, а после – до 85-летнего мужчины.

Злоумышленник представился пенсионерке сожителем ее внучки и сказал, что ему срочно нужны деньги, чтобы избежать уголовного преследования. Во время звонка пенсионеру обвиняемый назвался его сыном и попросил денег в долг. После разговора со злоумышленником пенсионеры передали требуемые деньги через водителей такси.