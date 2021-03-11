РИАМО - 11 мар. На московских улицах эксплуатируется более 3 тысяч рекламных щитов и свыше 700 рекламных медиаповерхностей, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

«По состоянию на январь 2021 года в Москве насчитывается порядка 3150 рекламных щитов размером 6х3 метра и 2700 иных отдельно стоящих рекламных конструкций (при этом следует иметь в виду, что количество рекламных поверхностей больше, чем рекламных конструкций, в силу технического решения последних)», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, сегодня в Москве находятся 720 рекламных поверхностей с электронной сменой изображения, не считая 90 экранов на фасадах домов. Как правило, цифровые щиты установлены на наиболее оживленных трассах с максимальным потоком людей и автомобилей. Данные конструкции эксплуатируются в соответствии с установленными правилами.

Социальная реклама в Москве размещается примерно на 5 тысячах поверхностей, которые ежемесячно задействуют для информирования жителей о важных и актуальных событиях и программах.

Ранее в пресс-службе ведомства заявили, что в этом году доход от наружной рекламы в Москве может достичь 3,6 млрд рублей при показателях прошлого, «ковидного» года в 1,3 млрд рублей.

Москва планирует утроить доход от наружной рекламы по сравнению с «ковидным» годом>>