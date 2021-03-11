РИАМО - 11 мар. Порядка 3,6 млрд рублей может получить Москва в 2021 году по договорам на эксплуатацию рекламных конструкций, что превысит показатель 2020 года почти в три раза, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Наружная реклама попала в число сфер, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса и «вирусных» ограничений. Чтобы поддержать отрасль, правительство Москвы предоставило владельцам конструкций отсрочки платежей по договорам за шесть месяцев 2020 года со сроком возмещения до 2024 года.

«Ввиду этого поступления в городской бюджет от реализации договоров на право эксплуатации рекламных конструкций на имуществе города Москвы в 2020 году составили 1,3 млрд рублей. Ожидаемый объем поступлений в 2021 году - 3,6 млрд рублей», - отметили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2020 году в городе приняли пять пакетов антикризисных мер для бизнеса. В их число вошли отсрочки по налогам и сборам, арендные каникулы, гранты на борьбу с коронавирусом, программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса и другие.

Общая сумма городской поддержки предпринимателей на середину января составила 88,5 млрд рублей. Столичные власти отмечали, что городской экономике удалось справиться с вызовами пандемии в 2020 году.