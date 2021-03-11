РИАМО - 11 мар. Температура воздуха в столичном регионе в четверг будет колебаться от минус 10 до минус 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве составит минус 12 - минус 10 градусов, по области - минус 15 - минус 10 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть слабый переменного направления. Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 60%.