РИАМО - 10 мар. Клиенты «Почты России» из Подмосковья в прошлом году в 2 раза чаще оплачивали счета услуг с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов, за 2020 год проведено 1,5 миллиона таких транзакций, сообщает пресс-служба компании.

Мобильный почтово-кассовый терминал «Почты России» является максимально удобным гаджетом для оплаты различных услуг на дому.

«Для некоторых жителей области этот мобильный сервис уже стал лучшим способом оплаты многих услуг - от ЖКХ до оформления подписки на периодические издания. Особенно довольны пенсионеры - в день получения пособий можно оплатить все счета. А молодое поколение с удовольствием оплачивает доставку мелких пакетов», - сказала заместитель директора УФПС Московской области Татьяна Демидова.

Терминалом активно пользуются те, кто работает на удаленке, а также пенсионеры и маломобильные граждане. Самыми популярными услугами в Подмосковье стали оплата коммунальных платежей, налогов и штрафов. Через мобильный терминал можно оплатить детские сады, оформить страховку и заказать товары, которые почтальон доставит на дом из отделения связи.

Подмосковные почтальоны получили около 550 мобильных почтово-кассовых терминалов. Ежемесячно они принимают около 100 тысяч платежей. Для ускорения работы в компании ежемесячно обновляют справочники и каталоги.