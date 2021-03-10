РИАМО - 10 мар. Депутаты Московской городской думы в среду в ходе дистанционного пленарного заседания приняли поправки в регламент столичного парламента, разработанные фракцией партии «Яблоко», сообщает пресс-служба Мосгордумы.

«Изменения направлены на совершенствование законотворческой деятельности столичного парламента», - подчеркнул председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Поправки уточняют порядок проведения процедур, правила и сроки работы над проектами законов и постановлений. Кроме того, они касаются порядка прохождения документов, принятия решений профильными комиссиями для включения их в план работы Мосгордумы. Ряд вносимых в регламент думы изменений затрагивает правила проведения заседаний Думы, порядка голосования, а также носит редакционный и уточняющий характер.

Также Шапошников отметил, что депутаты Московской городской думы поддержали поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», которые предполагают запрет на удаление когтей домашним животным без медицинских показаний.

«Это пример продуктивной и слаженной работы депутатского корпуса вне зависимости от партийной принадлежности. <...> Еще раз подчеркну, что итоги заседания в очередной раз свидетельствуют о возможности конструктивного диалога и сотрудничества между представителями разных политических сил в Мосгордуме VII созыва», - отметил спикер столичного парламента.

Он подчеркнул, что депутаты Мосгордумы могут не соглашаться по многим вопросам, но всегда готовы слушать и слышать друг друга. Если вносятся действительно необходимые москвичам и городу предложения, парламентское большинство всегда готово их обсуждать, дорабатывать и поддерживать.