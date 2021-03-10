РИАМО - 10 мар. В рамках национального проекта «Экология» комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию подвел итоги работы в рамках программы «Охрана окружающей среды» в 2020 году и рассказал о планах на 2021 год, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

«В 2021 году запланировано создание ещё 4-х новых ООПТ и реорганизация 4-х ранее созданных», - сообщает пресс-служба.

Например, в феврале в Подмосковье согласовали проект организации особо охраняемой природной территории – памятника природы «Курочкино болото» в городском округе Солнечногорск.

В 2020 году было организовано четыре новых с площадью более 4,6 тыс га: государственный природный заказник областного значения «Душоновские болота» в городском округе Щелково - 2579,41 га; памятник природы областного значения «Никольская лесная дача» в городском округе Щелково - 1041,31 га; государственный природный заказник областного значения «Чередовский» в Волоколамском городском округе - 994,39 га; памятник природы областного значения «Баулинский лес» в Раменском городском округе и городском округе Люберцы - 47,2 га.

Расширение территорий прошло на двух ООПТ и составило 2,7 тыс. га: «Леса Серебряноборского лесничества» в Одинцовском городском округе - 1393,56 га; «Участки лесов Глазовского лесничества» в Можайском городском округе. Площадь данной ООПТ была увеличена более чем в три раза и составила - 1326,79 га.

На сегодня в Подмосковье всего создано 257 ООПТ, а 245 поставили на кадастровый учет. Среди них 169 государственных природных заказников, 83 памятника природы, четыре прибрежные рекреационные зоны и один особо охраняемый водный объект.