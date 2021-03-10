РИАМО - 10 мар. В 2021 году запланирована выдача 365 сертификатов на приобретение жилья в Подмосковье в рамках программы «Социальная ипотека», первое вручение состоится уже в марте, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«В текущем году планируется вручить 365 сертификатов: 160 врачам, 110 учителям и воспитателям, 85 молодым ученым и уникальным специалистам, 10 тренерам», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

По условиям программы, специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Участнику программы нужно платить только проценты по кредиту.

Программа «Социальная ипотека» стартовала в Московской области в 2016 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Она позволяет улучшить жилищные условия врачам, учителям, молодым ученым, уникальным специалистам и тренерам, работающим в регионе. За время действия программы новые квартиры в Подмосковье приобрели почти 2 тыс специалистов.

Воробьев отметил важность программы социальной ипотеки в Подмосковье>>