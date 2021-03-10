РИАМО - 10 мар. Отдельское казачье общество Московской области «Центрального казачьего войска» провело большой отчетный круг в центральном доме культуры «Звезда» в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«На круге казаки, утвердили новый устав и выбрали нового атамана Отдельского казачьего общества Московской области войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Атаманом ОКО МО ВКО «ЦКВ» стал Владимир Игнатьев», - говорится в сообщении.

Владимир Игнатьев сын создателя и первого атамана «Центрального казачьего войска» Бориса Игнатьева.

Также на мероприятии подводили итоги деятельности и награждали самых достойных казаков. Участие также принимали представители администрации и полиции.

Для гостей мероприятия прошли выступления казачьих творческих коллективов — «Казаки.ру», духового оркестра «Кантемировец» и ансамбля казачьей песни «Раздолье».

Казачество Подмосковья занимается охраной общественного порядка, природы, а также патриотическим, спортивным и православным воспитанием молодежи.