РИАМО - 10 мар. В столичном музее русской иконы 11 марта откроют выставку, посвященную протопопу Аввакуму, на ней представят уникальные реликвии из музеев Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Цель выставки — представить церковный раскол с позиции современного научного знания: через призму документов, предметов материальной культуры и произведений иконописи. Всего организаторы выставки вместе с музеями-участниками собрали более 180 памятников культуры. При этом они следовали историчности и документальности.

«Выставка станет крупнейшей культурной площадкой, на которой никогда ранее не выставлявшиеся в одном пространстве подлинные материалы, которых касалась рука Аввакума и его современников, воссоздадут особую духовную среду того времени. Выставка проходит в рамках официальных мероприятий празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума», - говорится в сообщении.

В экспозиции будут представлены как артефакты, хранящиеся в центральных музеях и библиотеках страны, так и произведения из региональных музеев и частных собраний. При этом некоторые реликвии будут представлены в первый раз.

Участие в выставке примут 18 культурных и религиозных организаций, среди которых четыре музея Подмосковья, а также частные коллекционеры Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, будут представлены предметы, принадлежавшие главному антагонисту протопопа Аввакума – патриарху Никону. Например, янтарные четки из музея «Новый Иерусалим», сделанные в Европе в первой половине XVII века.

Также участие в создании выставки принял и Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, который предоставил редкий офорт очень известного итальянского мастера XVIII века Франческо Кампорези «Вид Спасо-Андроникова монастыря на Рогожской в Москве».

Серпуховский историко-художественный музей предоставит на выставке 33 предмета, в том числе 28 икон и пять старопечатных книг. Еще семь экспонатов для выставки предоставит Музей московской духовной академии «Церковно-археологический кабинет» в Сергиевом Посаде. Среди них — старинные иконы, офорты и живописные работы ХVII-ХVIII веков.

Протопоп Аввакум Петров (1620-1682) стал одним из самых ярких противников церковной реформы патриарха Никона и царя Алексей Михайловича. Он написал собственную автобиографию — «Житие протопопа Аввакума». Его житие стало настолько значимым произведением своего времени, что протопопа Аввакума даже называли «родоначальником русской литературы».