РИАМО - 10 мар. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области обсудило с делегацией из Армении, которая прибыла во главе с заместителем министра экономики Республики Армения Арманом Ходжояном, перспективы развития двустороннего сотрудничества в экономической сфере, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.

«Это первая очная международная встреча с начала пандемии. Безусловно, работа международного блока в этот период продолжалась и в рамках онлайн мероприятий, однако живое общение создает доверительную атмосферу и позволяет затронуть более широкий круг вопросов. Поэтому мы надеемся, что сейчас очных мероприятий станет больше», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что республика представляет для региона важного внешнеэкономического партнера. Так, оборот между странами за девять месяцев 2020 года вырос на 19%, что в денежном эквиваленте составляет 176 миллионов долларов.

Подмосковье занимается экспортом в Армению пищевой и фармацевтической продукции, пластмассы, древесины, изделий из нее, бумаги, картона, а также изделий из черных металлов. Импорт представляет собой напитки, продукты текстильной и пищевой промышленности.

Зиновьева отметила, что в текущем году региону необходимо сохранить темпы роста внешней торговли с Арменией. Так, в 2020 году экспорт региона в Армению увеличился на 31%. В ходе встречи партнеры выразили готовность посодействовать в организации переговоров между компаниями региона и ведущими торговыми сетями Армении, среди которых Carrefour, Yerevan City, VAS и другие.

По словам министра, кроме внешней торговли на переговорах удалось отметить важность развития инвестиционного сотрудничества. В пищевой отрасли и сфере легкой промышленности для этого есть потенциал. Меры поддержки, которые действуют для инвесторов в Подмосковье , заинтересовали партнеров. В связи с этим работа по направлению продолжится.

На текущий момент на территории региона с участием армянского капитала зарегистрировано свыше 20 компаний, преимущественно они заняты в сфере торговли и услуг.

Зиновьева выразила надежду, что после переговоров с партнерами в регион из республики придут полноценные производственные предприятия.