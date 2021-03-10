РИАМО - 10 мар. Дополнительный крытый пешеходный переход планируют построить на станции будущего МЦД-4 (Киевское направление МЖД) «Лесной городок» в Одинцовском округе в третьем квартале 2021 года, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«Общая протяженность крытого пешеходного моста (конкорса) со стеклянными фасадами составит 55 м, он будет иметь два выхода: на улицу Вокзальная и к деревне Осоргино. В настоящее время ведутся работы по установке опор и пролетных строений будущего моста», - говорится в сообщении.

Для удобства маломобильных граждан в нем установят два лифта и пандусы для колясок. Переход позволит местным жителям безопасно пересечь оживленный участок железной дороги, где ежедневно проходит более 180 пар поездов.

Пешеходный мост будет располагаться в 600 м от основной пассажирской инфраструктуры станции. Там сейчас строят две новых платформы и подземный тоннель с вестибюлем, лифтами и эскалаторами.

Также возле станции «Лесной городок» строят автомобильную эстакады протяженностью 315 м. Она заменит железнодорожный переезд. У нее уже установлены все 12 опор, а в данный момент ведется надвижка пролетных строений.

По словам начальника МЖД Михаила Глазкова, для запуска МЦД-4 на Киевском направлении МЖД идет масштабное развитие инфраструктуры. Железную дорогу расширят на двое главных путей, построят на ней новые станции и отремонтируют старые. В этом году работы планируют закончить на семи станциях: «Внуково», «Кокошкино», «Толстопальцево», «Апрелевка», «Мещерская», «Матвеевская» и «Минская».

За прошлый год на Киевском направлении уложили 29 км новых путей, а в этом планируют уложить еще 34 км.