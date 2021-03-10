РИАМО - 10 мар. Диспетчеры «Мособлгаза» приняли в феврале текущего года 19 тысяч вызовов от жителей Подмосковья по аварийно-опасным ситуациям с газом, число заявок выросло, сообщает пресс-служба компании.

«В феврале в аварийно-диспетчерский центр «Мособлгаза» поступило 19 тысяч звонков от жителей Подмосковья – это на 5 тысяч больше по сравнению с предыдущим месяцем. На предприятии в круглосуточном режиме работают 72 аварийные бригады. Сотрудники оперативно выезжали по аварийным заявкам и устраняли причины», - говорится в сообщении.

Около четверти всех обращений были связаны с запахом газа. Увеличение количества аварий газопроводов произошло из-за морозов. Поэтому «Мособлгаз» напоминает о правилах использования газового оборудования в отопительный сезон.

Запрещено использовать газовые плиты для обогрева квартиры. Воздух сильно загрязняется продуктами горения газа, а также увеличивается влажность воздуха.

Во время мороза и ветра нужно проверять тягу в дымоходах обязательно до включения газового водонагревателя и после включения. Чтобы это сделать, нужно зажечь спичку, поднести ее к смотровому окошку запальной горелки, либо к тяго-прерывателю, находящемуся в верхней части водонагревателя. Если пламя от спички затягивает внутрь, то пользоваться нагревателем можно. Если пламя горит ровно или отклонятся наружу, то использовать обогреватель запрещено. Нужно срочно вызвать аварийную бригаду.

В отопительный сезон очень важно поддерживать газовое оборудование в хорошем техническом состоянии. Это поможет избежать аварии.

При возникновении запаха газа нужно срочно перекрыть краны на газовых приборах, открыть окна, выйти из помещения и набрать 112 или 104.