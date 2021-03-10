РИАМО - 10 мар. Открыт прием заявок на участие в фестивале-конкурсе креативных индустрий, который пройдет в Красногорске в июне 2021 года, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

«Подмосковье – лидер креативных индустрий в стране. Одна из них - фестиваль-конкурс «Город А». Если раньше все самые талантливые и амбициозные команды-участники были только из Подмосковья, то в 2021-м году в Красногорск приедут креативные команды из 18 регионов Центральной России. И называться новый проект будет «Территории свободного творчества», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 12 и 13 июня. На два дня Красногорск превратится в масштабный арт-музей под открытым небом. Всего будет работать 16 креативных площадок, на которых представят различные направления — короткометражное кино, видеомэппинг, граффити, фиджитал, ленд-арт, мейл-арт, паркур, маунт-бейк, скейтбординг, стрит-данс, файер-шоу, стрит-байк, Dj, фэшн и другие.

Первый тур «Территории свободного творчества» будет отборочным и пройдет заочно. Он продлится до 1 апреля 2021 года. Второй тур – полуфинал - продлится до 11 мая 2021 года.

Финал конкурса состоится 13 июня на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Команда-победитель получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей и диплом победителя.

Подать заявку можно на сайте АИС «Молодежь России» .

Ключевыми партнерами уникального события, впервые реализуемого в Подмосковье, станут: Федеральное агентство по делам молодежи («Росмолодежь»), АНО «Центр развития культурных инициатив», ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» («Роскультцентр»), АНО «Россия – страна возможностей», министерство культуры Московской области.

В Подмосковье проведут более 40 фестивалей в 2021 году>>