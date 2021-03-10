РИАМО - 10 мар. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплаты на детей будут теперь рассчитывать в зависимости от доходов семьи, сообщает «Вечерняя Москва».

Семьям теперь будут выплачивать 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Данный указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», — говорится в документе.

Кроме того, в указе отмечается, что в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на человека, то семье могут выплачивать 100% прожиточного минимума.

Как сообщается на официальном сайте Минтруда России, речь идет о выплатах на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей. Теперь оно будет назначаться адресно.

В ближайшее время правила выплат определит правительство России в соответствии с указом президента.